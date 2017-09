Chuẩn bị iPhone, iPad để cập nhật iOS 11 đêm nay

Trong khoảng 22h đêm 19/9 đến rạng sáng ngày 20/9, người dùng Việt Nam có thể tải về phiên bản chính thức của iOS 11 - bản nâng cấp lớn nhất trong năm nay của các thiết bị di động Apple.

Để chuẩn bị lên iOS 11, người dùng cần sao lưu (backup) lại dữ liệu vào iTunes hoặc iCloud để phục hồi sau khi nâng cấp. Trình tự các bước như sau:

- Kết nối iPhone, iPad vào máy tính bằng cáp USB- Lightning.

- Mở iTunes.

- Nhấn vào thiết bị của bạn (biểu tượng iPhone hoặc iPad ở góc trên bên trái). Trong phần "backup", có thể chọn "iCloud" (nếu bạn đã mua dung lượng iCloud đủ lớn) hoặc "This Computer" để lưu dữ liệu vào trong máy tính.

- Nhấn "Backup Now" để sao lưu. Chờ đợi để hoàn tất.

Sau khi sao lưu, người dùng cần làm trống bộ nhớ khoảng 5 GB bằng cách xoá bớt ảnh, video, phần mềm.... Sau đó sạc đầy pin và chờ đợi đến đêm.

Trong trường hợp đang dùng bản iOS 11 beta và muốn về chính thức, người dùng cần vào Settings > General > Profiles, chọn Beta Profile> Delete. Sau đó chờ đến đêm để cập nhật bản chính thức.

Theo Apple, những thiết bị được hỗ trợ lên iOS 11 gồm: iPhone 5s, SE, 6, 6 Plus, 6S, 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus. Với iPad, các phiên bản Air, Air 2, Pro, 2017, Mini 2/3/4 được hỗ trợ lên iOS 11.

Theo Zing.