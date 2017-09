Những chiếc iPhone 8 đầu tiên đến tay người dùng

Do đặc trưng về múi giờ, người dùng tại New Zealand và Australia là những người đầu tiên nhận được iPhone 8 và 8 Plus. Khoảng 9h sáng giờ New Zealand, người dùng nước này bắt đầu nhận được các đơn hàng đặt trước iPhone 8, 8 Plus, Apple Watch Series 3 và Apple TV 4K và chia sẻ trên mạng xã hội.

Cũng trong hôm nay, 2 mẫu iPhone mới của Apple sẽ lên kệ tại 28 thị trường lớn, trong đó có Mỹ, Canada, Australia, Trung Quốc, Hong Kong, Singapore, Đài Loan và một số nước châu Âu.

Cửa hàng bán lẻ tại các nước này cũng sẽ mở cửa từ 8.00 sáng, giờ địa phương để đón những vị khách đầu tiên đến mua sản phẩm. Năm nay, nguồn hàng iPhone có vẻ dồi dào nên việc mua trực tiếp tại cửa hàng sẽ dễ dàng hơn.

Trong khi đó, Apple Watch Series 3 bản LTE sẽ khó mua trực tiếp bởi lượng đặt hàng lớn, thời gian nhận máy bị lùi lại vài tuần.

Tại Việt Nam, nhiều cửa hàng đã nhanh tay đưa iPhone 8, 8 Plus xách tay về nước trước 1,2 ngày. Tuy nhiên, phải đợi đến khoảng 0h sáng ngày 22/9, những chiếc máy này mới được kích hoạt và chuẩn bị giao cho khách trong hôm nay.

Giá bán iPhone 8, 8 Plus tại Việt Nam được xem là thấp nhất từ trước đến nay trong ngày đầu tiên, ngay cả khi giá iPhone 8 quốc tế cao hơn 50 USD so với mọi năm. Một chiếc iPhone 8 64 GB có giá khoảng 21 triệu đồng, iPhone 8 Plus là 24 triệu.

Người dùng xếp hàng qua đêm để mua iPhone mới tại cửa hàng Apple Store đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á (Singapore). Trong số này có nhiều người Việt Nam.

Theo đánh giá ban đầu, iPhone 8 không gây ấn tượng mạnh bởi thiết kế quá quen thuộc, áp dụng trên iPhone năm thứ 4 liên tiếp. Khác biệt đến từ việc máy chuyển sang chất liệu kính nhưng với nhiều người, nó lại làm mất đi sự liền mạch của sản phẩm và trơn trượt hơn.

Điểm mạnh của iPhone 8 và 8 Plus chính là con chip mới với tốc độ xử lí được cho ngang ngửa những chiếc laptop và cảm biến camera mới cho khả năng chụp và xử lí hình ảnh ấn tượng hơn. 2 smartphone này có các màu đen, trắng và vàng.

Theo Zing.