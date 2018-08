Nokia 6.1 Plus và 5.1 Plus khuynh đảo phân khúc tầm trung

Nokia 6.1 Plus

Chiếc điện thoại này đi kèm chip 8 lõi Snapdragon 636, RAM 4 GB và bộ nhớ trong 64 GB có thể mở rộng qua khe cắm microSD. Phần màn hình LCD của máy có kích thước 5,8 inch cho độ phân giải Full HD+, phủ kính cường lực Gorilla Glass 3 và đạt tỉ lệ 19:9 nhờ notch.

Phía sau máy đi kèm camera kép là sự kết hợp của cảm biến RGB 16 MP (f/2.0) và đơn sắc 5 MP (f/2.2), trong khi phía trước là camera 16 MP hỗ trợ Dual Sight để chụp ảnh/quay phim với sự kết hợp của camera trước và sau.

Điện thoại là một phần của chương trình Android One mà theo đại diện HMD Global cho biết máy sẽ hỗ trợ 3 năm cập nhật bảo mật và 2 năm cập nhật hệ điều hành. Hiện tại máy chạy Android Oreo nhưng sẽ cập nhật lên Pie trong thời gian tới.

Nokia 6.1 Plus có các màu Đen, Trắng và Xanh khi ra mắt tại Việt Nam, được chào bán với giá 6,59 triệu đồng hứa hẹn gây sức hút lớn cho phân khúc tầm trung.

Nokia 5.1 Plus

Không như Nokia 6.1 Plus, Nokia 5.1 Plus hiện chưa được công bố tại Việt Nam nhưng sản phẩm chắc chắn có giá thấp hơn do sở hữu cấu hình kém hơn người anh em. Cụ thể, máy chạy chip 8 lõi MediaTek Helio P60, RAM 3 GB và bộ nhớ trong 32 GB có thể mở rộng qua khe cắm thẻ nhớ microSD.

Giống như nhiều smartphone hiện nay, màn hình 5,86 inch của Nokia 5.1 Plus có kèm notch, tuy nhiên độ phân giải của nó chỉ là HD+. Thiết lập máy ảnh kép bao gồm cảm biến chính 13 MP hỗ trợ lấy nét theo pha và cảm biến phụ 5 MP cho hiệu ứng nền mờ. Camera selfie 8 MP hỗ trợ góc 80 độ để có thể bao quát xung quanh tốt hơn.

Cũng là một phần của chương trình Android One, Nokia 5.1 Plus sẽ nhận được các bản cập nhật và sự hỗ trợ lưu trữ ảnh độ phân giải cao không giới hạn. Nó có sẵn trong các màu Đen, Xanh Dương và Trắng nhưng chi tiết về giá và thời điểm lên kệ chỉ được xuất hiện vào tháng 9.

Theo Tạp chí công nghệ.