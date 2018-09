Nokia 2.1 chính thức mở bán tại Việt Nam

Mang đến tốc độ xử lí nhanh hơn 50% so với phiên bản tiền nhiệm, Nokia 2.1 là sự kết hợp giữa màn hình lớn hơn và loa kép mặt trước với âm thanh stereo cùng dung lượng pin đáng kinh ngạc lên tới 2 ngày giúp bạn có thể thực hiện các tính năng giải trí bất tận. Nokia 2.1 sử dụng hệ điều hành Android Oreo (Phiên bản Go), được thiết kế cho các phiên bản smartphone với RAM 1 GB cho bạn những trải nghiệm mượt mà hơn trên Android, giải phóng nhiều dung lượng và tốn ít dữ liệu hơn.

Nhằm phục vụ cho nhu cầu giải trí bất tận của người dùng luôn bận rộn, Nokia 2.1 mang đến dung lượng pin lên tới 2 ngày, màn hình lớn 5,5 inch HD và loa kép mặt trước với âm thanh stereo. Nokia 2.1 mang lượng pin “khủng” 4,000mAH, được sạc với tốc độ nhanh hơn phiên bản cũ giúp người dùng bắt đầu một ngày mới đầy hứng khởi.

Với màn hình HD lớn hơn 20% so với phiên bản gốc, bạn có thể thưởng thức video độ nét cao cùng loa kép với chi tiết bằng thép không gỉ được tạo hình 3D riêng biệt mang lại cho bạn âm thanh nổi tuyệt vời.

Sự nâng cấp với nền tảng di động Qualcomm Snapdragon 425, 64-bit đem đến tốc độ xử lí nhanh hơn 50% và mượt mà hơn giúp người hâm mộ dễ dàng chuyển đổi giữa các ứng dụng. Bạn còn có thể bắt được những khoảnh khắc ở bất kì đâu với máy ảnh trước 5MP hay máy ảnh sau 8MP tự động lấy nét.

Được thiết kế dành cho thiết bị có lượng RAM 1 GB trở xuống, Android Oreo mang đến nhiều ứng dụng từ Google được thiết kế chạy nhanh hơn cũng như tốn ít dữ liệu hơn. Google Go được tối ưu hóa để nhanh và mượt mà với các ứng dụng như tìm kiếm web, Google Maps, Go, YouTube Go và Trợ lí ảo Google cho Android (phiên bản Go), giúp người dùng gửi tin nhắn nhanh hơn, gọi điện thoại, đặt báo thức và làm các công việc khác đơn giản hơn bằng cách sử dụng giọng nói.

Nokia 2.1 chính thức được ra mắt tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản màu: Xanh/Đồng, Xanh/Bạc, Xám/Bạc và mang mức giá 2,590,000 VNĐ.